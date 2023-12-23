Снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Карелии

Облачная погода ожидается 24 декабря в республике, будет идти снег. Он будет небольшим, местами умеренным, в том числе мокрым, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер будет юго-восточным и восточным умеренный. На дорогах республики гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +1 до -4 градусов.

В Петрозаводске тоже будет облачно. Ночью небольшой, днем умеренный снег, вероятнее всего, мокрый. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха составит -1, +1 градус в течение суток. // фото: «Петрозаводск говорит»