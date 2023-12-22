Снайперскую винтовку нашли у пенсионера в Питкяранте

Сотрудникам угрозыска в Питкяранте рассказали, что у одного из местных жителей дома есть оружие. Мужчина хранил его незаконно, поэтому к нему пришли, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские осмотрели дом 69-летнего пенсионера и нашли охотничье ружье и 74 патрона к нему, а также снайперскую винтовку Мосина и 18 патронов к ней. Документов на это оружие у мужчины не было.

Он рассказал, что оружие с боеприпасами нашел больше 10 лет назад в рыбацкой избушке на берегу Ладожского озера. Из ружья стрелял по воронам, а винтовку берег как трофей.

За хранение охотничьего ружья пенсионера привлекут к административной ответственности. Возбуждено также уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // фото: МВД Карелии