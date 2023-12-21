Синяк на лице любимой стал уголовным делом для жителя Карелии

Жительница Пудожского района заявила в полицию на сожителя, который поднял на нее руку.

По версии полиции, потерпевшая и 41-летний мужчина выпивали, но поругались. В качестве финального аргумента мужчина использовал ногу. Пудожанин ударил женщину по лицу ногой. У нее остался синяк, сообщили в полиции.

В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что вред здоровью телесные повреждения потерпевшей не причинили. Однако в отношении судимого мужчины завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Volkan Olmez