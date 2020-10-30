30 октября 2020, 20:05
Культура

Смотрим, как выглядит обновленное здание над Беломорскими петроглифами

В интернете выложили фото отремонтированного павильона в Залавруге

Вид здания со всех сторон снаружи, виды из окон 3-го этажа и скалу с древними изображениями внутри павильона на первом этаже, предлагают оценить в паблике «Беломорские петроглифы и Залавруга».

Павильон над петроглифами Бесовы Следки по состоянию на октябрь 2020 года. Видно, что еще не все доделано – до сих пор стоят леса.

Фото  из группы Беломорские петроглифы и Залавруга

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Метки: 
Карелия
Беломорский район
Залавруга
Беломорские петроглифы
Бесовы следки