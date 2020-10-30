Смотрим, как выглядит обновленное здание над Беломорскими петроглифами

Вид здания со всех сторон снаружи, виды из окон 3-го этажа и скалу с древними изображениями внутри павильона на первом этаже, предлагают оценить в паблике «Беломорские петроглифы и Залавруга».



Павильон над петроглифами Бесовы Следки по состоянию на октябрь 2020 года. Видно, что еще не все доделано – до сих пор стоят леса.

Фото из группы Беломорские петроглифы и Залавруга