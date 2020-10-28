Сотрудники музея призывают защитить от вандалов финские укрепления
Сотрудники музея военной истории из Петрозаводска провели рейд по финской линии обороны, времен Великой Отечественной войны, передает телеканал ОТР.
Фортификационные сооружения, состоящие из бункеров, огневых точек и ходов сообщения располагаются в окрестностях Медвежьегорска. Ряд сооружений выдолблен в скалах. Жилые отсеки оборудованы вентиляцией и канализацией.
Одной из особенностей линии является большое количество бронеколпаков. Местное население вырывает их из бетона и сдает в металл.
«Зимой здесь жгут резину, дрова, покрышки, как внутри, так снаружи. Потом обливают холодной водой, тем самым разрушают бетон, далее потом расшатывают колпак и вырывают его – сдают в металлолом. Это вандализм чистой воды»,
– говорит Валерий Таборов, руководитель музея военной истории Петрозаводска.
Участники рейда призывают защитить от вандалов эти памятники истории. По словам музейщиков, эти места в будущем могут стать популярным туристическим маршрутом.
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