СМИ: Жириновский госпитализирован в Москве

75-летний лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован в Москве. О госпитализации политика в Центральную клиническую больницу написали многие федеральные СМИ – РИА Новости, ТАСС, Интерфакс. Также сообщения появились в телеграмме. В частности, по данным Mash, у политика на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония, легкие поражены на 50-75%.

В частности, источник ТАСС сообщил, что состояние политика оценивают как тяжелое и в больнице он уже несколько дней. Между тем пресс-служба фракции ЛДПР сообщила, что с Жириновским все хорошо и он продолжает работать. Зампред думской фракции либерал-демократов Ярослав Нилов в беседе с «Лента.ру» назвал информацию о госпитализации политика сплетнями и слухами.

Издание «Секрет фирмы» со ссылкой на свои источники предположило, что политик проверяет свое здоровье в больнице.

Ранее политик рассказывал журналистам, что сделал себе восемь прививок от коронавируса. (фото polit.msu.ru)