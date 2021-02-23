СМИ опубликовали очередные видео пыток в российской колонии

«Новая газета» опубликовала два видеоролика с избиениями заключенных колонии ИК-1 в Ярославле. Это записи с регистраторов самих сотрудников учреждения. Они предоставлены изданию фондом «Общественный вердикт» (Минюст считает эту организацию «иностранным агентом»).

На первом видео заключенный-мусульманин в окружении сотрудников колонии яростно доказывает недопустимость их поведения. По его словам, тюремщики во время обыска бросили на пол его Коран и топтали его личные вещи. «Это вы нас провоцируете!» – заявляет осужденный. Сотрудники учреждения спокойно выслушивают мужчину, а затем избивают дубинками.

На втором видео мужчина по имени Важа Бочоришвили отказывается проходить личный досмотр. Мужчине предлагают присесть и раздвинуть ягодицы. Как пишет «Новая газета», это требование укладывается в рамки закона.

– Однако среди тюремщиков присутствует женщина-врач — мы можем видеть ее на видео, у нее в руках анальный расширитель (применение которого в личном досмотре как раз не предполагается регламентом, как, впрочем, и присутствие женщины при досмотре заключенного-мужчины), – сообщают журналисты.

Спор с тюремщиками заканчивается насильным осмотром, в ходе которого заключенного также избивают. Менее чем через месяц после этого Важа Бочоришвили умер от повреждения внутренних органов.

Это уже восьмое и девятое видео с пытками в Ярославской колонии. По некоторым из них уже расследованы уголовные дела. Примечательно, что в скандалах с избиениями заключенных засветилась и Карелия. Так, уже завершено расследование по делу бывшего начальника петрозаводской ИК-9 Ивана Савельева и его подчиненного Ивана Ковалева. Им инкриминируют превышение должностных полномочий с применением насилия. // Фото: кадр из видео