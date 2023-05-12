Служебная собака привела полицейских прямиком к вору

Из летней кухни частного дома в Сулажгоре кто-то украл куртку, инструменты, ресивер, пульт от телевизора и другие вещи. Жительница Петрозаводска обратилась за помощью в полицию, сообщили в МВД Карелии.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа с кинологом и служебной собакой. Пес взял след и повел полицейских по тропинке. Миновав гаражи, железную дорогу и лесополосу, стражи порядка обнаружили подозреваемого.

Ранее судимого 44-летнего жителя микрорайона задержали, он признался в совершении кражи. // фото: freepik.com