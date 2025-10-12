Слухи о «маньяке» множатся в Петрозаводске

«В Петрозаводске орудует маньяк!» Скорее всего, это просто слух, поскольку никаких сообщений правоохранительных органов на эту тему не было. Тем не менее, этот слух живо обсуждается в соцсетях, и женщины активно делятся им друг с другом.

В частности, говорят, что уже были нападения на девушек в лесу в районе «Лотос Плазы». Что там появляется некий мужчина в черной балаклаве, который представляет опасность для женщин.

Чем «хороши» такие информационные вбросы – они не требует подтверждений и доказательств. Наоборот, чем меньше пруфов, тем активнее множатся панические посты в пабликах.

Мы ждем прояснения ситуации от органов правопорядка. Ведь это как раз тот случай, когда молчание – не золото.