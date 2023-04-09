09 апреля 2023, 17:35
Общество

Сквер рядом с Домом культуры благоустроят в Сегеже

Общественную территорию облагородят в рамках программы о формировании комфортной городской среды

Начались работы по благоустройству сквера рядом с Домом культуры в Сегеже. Его обустраивают по программе «Комфортная городская среда», рассказали в администрации города.

Подрядчик спиливает старые деревья и обрезает ветки между домом № 16 по улице Мира и домом № 8 по Советской улице. Потом участок озеленят, установят вазоны и клумбы, поставят скамейки и урны.

За благоустройство именно этого скве6ра в прошлом году проголосовали горожане. // фото: администрация Сегежи/ВКонтакте

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новости Карелии
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сквер