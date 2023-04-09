Мэр Петрозаводска передал землю с могилы Гаскойна главе Луганска

Владимир Любарский взял краткосрочный отпуск и поехал на Донбасс. Мэр Петрозаводска опубликовал небольшой репортаж из своей поездки.

На видео – танки, вертолеты, разрушенные дома. Глава карельской столицы побывал в городской больнице Луганска, куда поступила очередная партия гуманитарной помощи.

Он встретился с председателем карельского отделения комитета семей воинов Отечества Аленой Олихейко. Вместе они передали мэру города Манолису Пилавову капсулу с землей с могилы Чарльза Гаскойна, который объединяет историческое прошлое Петрозаводска и Луганска. // фото: скриншот видео со страницы Любарского ВКонтакте