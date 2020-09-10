10 сентября 2020, 19:34
Скрывшийся от следствия мужчина разыскивается в Петрозаводске
Жителей карельской столицы просят помочь в поисках Александра Ушко
Полиция Петрозаводска объявила в розыск 39-летнего Александра Ушко. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, мужчина скрылся от органов следствия. В чем он обвиняется, в полиции не уточняют.
Жителей и гостей города, обладающих информацией о местонахождении этого человека, просят звонить по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-427-96-72.