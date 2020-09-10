Скрывшийся от следствия мужчина разыскивается в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 39-летнего Александра Ушко. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, мужчина скрылся от органов следствия. В чем он обвиняется, в полиции не уточняют.

Жителей и гостей города, обладающих информацией о местонахождении этого человека, просят звонить по телефонам: +7-921-455-28-85, +7-911-427-96-72.