Полиция Карелии назвала серийные номера фальшивых купюр

Полиция Карелии предупредила жителей республики о том, что в последнее время участились случаи обнаружения поддельных денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, с начала года в Карелии выявлены 46 фальшивок. Из оборота изъяты четыре тысячные купюры, одна двухтысячная и 41 - пятитысячная. Чаще всего они обнаруживались в банках, куда поступали из торговых точек и АЗС.

В МВД сообщили серийные номера фальшивых денег:

Номиналом 1000 рублей: ЬН 37238хх, ИП 62395хх, ОП 91025хх, КЕ 57570хх, последние 2 цифры меняются.

Номиналом 2000 рублей: АА 204402ххх, последние 3 цифры меняются

Номиналом 5000 рублей: АБ 58467хх, АБ 57935хх, АБ 39781хх, МХ 48251хх, МХ 89362хх, МХ 43962хх, ВМ 58847хх, ВМ 47847хх, АВ 47747хх, АВ 58747хх, АМ 96245хх, АМ 58467хх, БМ 37548хх, ВС 35682хх, ВИ 77495хх, ХБ 67546хх, СА 59346хх, СА 76893хх, МВ 89362хх, ВБ 47847хх, БЬ 76893хх, МА 96245хх, ХТ 67546хх, ЭБ 26435хх, БА 16234хх, БА 58769хх, БТ 67546хх, БВ 98847хх, ЕК 27443хх, последние 2 цифры меняются.

В полиции напомнили, что за сбыт поддельных денег грозит до 8 лет лишения свободы. При обнаружении у себя банкнот с признаками подделки стоит сразу обратиться в полицию.