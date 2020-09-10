Опубликованы фотографии с места ДТП с двумя погибшими на «Коле»

Госавтоинспекция Карелии опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло сегодня около 13:30 на 726-м километре трассы «Кола» в Сегежском районе.

Напомним, столкнулись грузовик «Вольво» и грузовой микроавтобус «Пежо Боксер». На месте аварии скончался водитель «Вольво», мужчина 1964 года рождения. 23-летний водитель микроавтобуса умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

На кадрах видно, что грузовик вылетел с дороги и врезался в дерево, а микроавтобус отлетел на обочину.

Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии.