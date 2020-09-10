10 сентября 2020, 15:19
Происшествия

Жителя Сегежи поймали при попытке украсть колбасу из магазина

Оперативное прибытие группы задержания не позволило похитителю съесть похищенное

В Сегеже сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя за хищение товара из магазина, сообщает управление Росгвардии по Карелии.

9 сентября в обеденное время сработала тревожная сигнализация сетевого магазина на бульваре Советов.

На место в кратчайшее время прибыла группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны.

Сотрудники задержали 42-летнего местного жителя, который прошёл мимо кассового узла и не оплатил четыре упаковки колбасных изделий.

Гражданин передан полицейским, он будет привлечен к административной ответственности.

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Метки: 
Карелия
Сегежа
Кража
хищение
воровство
росгвардия
Росгвардейцы
вневедомственная охрана