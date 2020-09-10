Жителя Сегежи поймали при попытке украсть колбасу из магазина

В Сегеже сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя за хищение товара из магазина, сообщает управление Росгвардии по Карелии.

9 сентября в обеденное время сработала тревожная сигнализация сетевого магазина на бульваре Советов.

На место в кратчайшее время прибыла группа задержания Сегежского отдела вневедомственной охраны.

Сотрудники задержали 42-летнего местного жителя, который прошёл мимо кассового узла и не оплатил четыре упаковки колбасных изделий.

Гражданин передан полицейским, он будет привлечен к административной ответственности.