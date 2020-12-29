29 декабря 2020, 19:57
Происшествия

Скорая, пожарные: на севере Карелии столкнулись два автомобиля

В Костомукше дорогу не поделили внедорожник и микроавтобус

Сегодня в 16:54 на пульт пожарно-спасательного подразделения Костомукши поступило сообщение о дорожной аварии на улице Мира. На место выехали две единицы техники и четыре специалиста.

На месте выяснилось, что произошло столкновение микроавтобуса и внедорожника. Паблик второго пожарно-спасательного отряда ФПС по РК опубликовал фотографии аварии.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. О возможных пострадавших информации пока нет. На месте работала скорая помощь.

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новости Карелии