Четыре человека едва не оказались под колесами автомобиля на Кукковке

Сегодня в 16:52 в Петрозаводске двое детей и двое взрослых решили перейти улицу Ровио в непредназначенном для этого месте и едва не оказались под колесами автомобиля. Инцидент сняла камера наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как две пары пешеходов подошли к краю проезжей части. Среди них, очевидно, были дети. Сначала пешеходы едва не оказались сбиты автобусом - водитель их объехал. Затем они ринулись через проезжую часть. В этот раз все тоже обошлось, но от трагедии отделили буквально сантиметры.

Жителей Петрозаводска просят провести разговор с детьми по поводу перехода дороги, чтобы подобные ситуации в будущем не привели к несчастному случаю.