Скончался создатель КамАЗа Лев Васильев

Создатель знаменитого советского завода КамАЗ Лев Васильев скончался сегодня ночью. Ему было 98 лет, сообщили в Telegram-канале представительства Татарстана в Москве.

- Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Борисович Васильев. Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни,

- сказано в публикации.

Предприятием бывший фронтовик руководил 12 лет. За это время удалось построить автогигант с нуля, привлечь лучших специалистов со всей страны в Набережные Челны.

Лев Васильев также был гендиректором завода «Москвич», возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. // фото: mdjaff/ freepik.com