Склад вспыхнул в центре Москвы, пожар не повлиял на движение поездов

Пожар вспыхнул в воскресенье в районе площади трех вокзалов в Москве около трех часов дня. Ему присвоен третий из пяти уровень сложности. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

Площадь возгорания на цветочном складе на Комсомольской площади достигла почти 2 тысяч квадратных метров. В здании обрушились межэтажные перекрытия. Семерых человек спасли – они прятались в холодильнике. Еще двоих пытаются спасти, они заблокированы внутри, передает газета «Известия». В тушении пожара задействованы 80 человек и 20 единиц техники, в готовности также вертолет.

Инцидент не повлиял на движение поездов, угрозы для пассажиров нет, об этом РИА Новости сообщили в РЖД. // фото: скриншот видео газеты «Известия»