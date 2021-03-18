«СКА-ГУОР Карелия» проведет решающий матч плей-офф в Кондопоге

17 марта команда «СКА-ГУОР Карелия» провела первый в своей истории домашний матч плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги. В гости в Ледовый дворец Кондопоги приехали хоккеисты из Санкт-Петербурга - «Динамо-Юниор».

Этот матч был третьей игрой серии 1/8 финала НМХЛ между кондопожанами и петербуржцами. Первые две встречи, прошедшие в Северной столице, завершились победой «Динамо». В случае неудачи в домашней игре команда из Кондопоги вылетала из турнира.

Однако, хоккеисты «СКА-ГУОР Карелия» сумели собраться и разгромили соперника в родных стенах. Во втором периоде на табло горели цифры 5:0 в пользу карельской команды. Итоговый счет встречи - 7:3.

Сегодня, 18 марта, в 19:00 команды проведут четвертую встречу. Кондопожанам по-прежнему нужна только победа. В случае успеха карельской команды будет сыгран решающий пятый матч серии. Он пройдет в Санкт-Петербурге. Фото gov.karelia.ru