Синоптики рассказали, о погоде в Петрозаводске на ближайшую неделю

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается на республиканских синоптиков, в ближашие двое суток теплой погоды в карельской столице ждать не стоит

Во вторник, 14 апреля, температура воздуха будет от +2 до +5 градусов, ветер ожидается юго-западный 4–8 м/с, пройдет мокрый снег, дождь.

В среду, 15 апреля, температура воздуха прогнозируется от +2 до 4 градусов, ветер ожидается южный 2–4 м/с, без осадков.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра, в карельской столице тоже будет немного прохладно:

В целом по Карелии, судя по прогностическим картам Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 14 по 18 апреля – температура воздуха будет в пределах нормы или чуть выше. Минимальная ночная температура воздуха будет в пределах -4, а максимальная дневная +8 градусов.