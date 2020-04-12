РЖД вновь отменяет поезда, проходящие через станцию Петрозаводск

РЖД на фоне ситуации с коронавирусом и падением спроса сокращает периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда отменяются. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Такое решение было принято из-за отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены»,

– отметила компания в пресс-релизе.

Добавим, что ранее РЖД уже отменяла поезда дальнего следования. Вот полный снимок отмененных поездов, которые отправляются от станции Петрозаводск или проходят через нее.

– 11/12 «Петрозаводск – Санкт-Петербург». Отменяется из Петрозаводска с 1 мая, из Санкт-Петербурга с 4 мая.

– 17/18 «Петрозаводск – Москва». Отменяется отправлением из Петрозаводска с 15 апреля ежедневно до отмены, отправлением из Москвы с 16 апреля ежедневно до отмены

– 805/806 «Ласточка». «Санкт-Петербург – Петрозаводск». Отменяется отправлением из Санкт-Петербурга и Петрозаводска с 15 апреля ежедневно до отмены

– 823/824 «Ласточка». «Санкт-Петербург – Сортавала». Отменяется отправлением из Санкт-Петербурга в период с 6 апреля по 29 апреля, из Сортавалы в период с 7 апреля по 30 апреля.

– 91/92 «Москва – Мурманск». Отменяется отправлением из Москвы с 15 апреля по дням курсирования до отмены, отправлением из Мурманска с 17 апреля по дням курсирования до отмены

– 225/226 «Адлер – Мурманск». Отменяется из Адлера с 25 мая по 23 июня, из Мурманска – с 28 мая по 26 июня.

– 241/242 «Москва – Мурманск». Отменяется из Москвы 29, 30 апреля, 5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7 августа, из Мурманска – 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9 августа.

– 265 «Мурманск – Москва». Отменяется из Мурманска 1, 4 мая.

– 293/294 «Мурманск – Анапа». Отменяется из Мурманска с 24 мая по 24 июня, из Анапы с 27 мая по 27 июня.

– 921/922 «Ретропоезд». «Сортавала – Рускеала». Отменяется с 30 марта по 30 апреля.