Изоляция поставила петрозаводчанку на грань физического выживания

Судьба 48-летней петрозаводчанки Валентины до недавних пор складывалась вполне благополучно. Муж, две дочери, руководящая должность в меховом салоне, где женщина проработала 24 года.

Проблемы начались в 2018 года, когда женщина развелась с мужем. Но тогда казалось, что с этим она точно справится. Валентина приобрела в ипотеку однокомнатную квартиру. У старшей дочери к тому моменту была своя семья, она жила самостоятельной жизнью. Младшая несовершеннолетняя дочь жила попеременно то у мамы, то у папы. Супруги развелись без скандалов, истерик и взаимных претензий.

- В феврале 2019 года из-за спада продаж салон закрылся. Мне пришлось устроиться на работу в автосалон. Я там работала неофициально. Мне сказали, что сначала нужно пройти испытательный срок, а потом оформят документы. Обещаниями меня кормили полгода. Все это время я работала неофициально, - рассказала женщина.

Когда Валентина поняла, что на работу ее никто оформлять не собирается, она решила уйти. Женщина попыталась утроиться на курсы парикмахеров.

- Пошла проходить медицинскую комиссию, а у меня онкологию обнаружили. Все курсы, естественно, отменились, я стала бороться с болезнью. Начались бесконечные обследования, химиотерапия, затем операция, опять долгое лечение, лучевая терапия. В общем, почти семь месяцев я боролась с болезнью. 21 марта 2020 года меня выписали. Вроде бы болезнь я победила, вылечилась, все хорошо, теперь могу работать,

- рассказала Валентина.

Но тут приключилась другая напасть – уже общемирового масштаба. Пандемия коронавируса и массовое прекращение деятельности предприятий свели шансы найти работу к нулю. Без работы остались тысячи человек, с опытом, квалификацией, крепким здоровьем и острым желанием хоть где-то подработать.

- Из-за того, что я работала полгода без оформления, у меня пособие по безработице составляет 1700 рублей. Я семь месяцев прожила на это пособие, мне дочка и ее муж помогали. А теперь я зашла в тупик. У дочки тоже ипотека, из-за коронавируса она временно не работает. Ее муж всех содержать не в состоянии, у него тоже небольшие заработки. О своей ипотеке в 19 тысяч рублей в месяц я уже не заикаюсь, лишь бы физически выжить.

У меня кредит в ВТБ. Во время болезни я уже воспользовалась ипотечными каникулами, они заканчиваются в апреле. Мне объяснили, что, так как я воспользовалась ипотечными каникулами во время лечения, вторые каникулы мне предоставить не могут. 20 апреля мне нужно внести платеж 19 тысяч рублей.

А что я внесу, если мне даже продать нечего? Пособие мне не повысили, оно осталось прежним – 1700 рублей. Работы нет, я все обзвонила, готова была на любые условия. В результате сижу дома и не знаю, что делать. Я в отчаянии, - рассказала моя собеседница.

Валентина обращалась в пенсионный фонд, так как является предпенсионером. Но ей сообщили, что никаких программ для таких, как она, нет. В социальной службе, по ее словам, ей тоже отказали в помощи. Инвалидности у женщины нет, так как болезнь удалось остановить на ранней стадии.

Валентина в момент отчаяния обратилась к главе РК Артуру Парфенчикову, но ответа так и не получила.

- Остаётся грабить, воровать или руки на себя наложить. У меня единственное жилье, которое в ипотеке, деваться мне некуда, жить не на что, работы нет, пособие унизительное. Долг за жилищно-коммунальные услуги накопился больше 15 тысяч рублей. Я на грани нищеты. Мне даже несовершеннолетнюю дочку кормить нечем, ей пришлось переехать к отцу. Я ее не могу содержать, не могу ничем помочь. В чем я виновата? Так случилось, что заболела. Справилась с онкологией, попала в нищету,

- Валентина едва сдерживала слезы.

Я уверена, что в нормальном цивилизованном государстве ничего подобного с людьми не должно происходить. Жестоко, когда государство, кидая беспомощной женщине подачку в 20 евро, изображает потом, что выполнило перед обществом свои социальные обязательства.

Пособие в 1700 рублей в месяц не имеет право на существование. Ведь люди не на паперти же стоят. Подобная абсурдная в своей мизерности сумма не имеет права называться пособием. Потому что на эти деньги просто нельзя выжить физически. И сколько вокруг нас таких, как Валентина?..

Пандемия коронавируса максимально обнажит то, что раньше удавалось скрывать за ширмой внешнего благополучия и всероссийского телевизионного пиара. Благовидные маски спали, и стало почти невозможно кого-либо убедить, что мы живем в социальном государстве. Слишком жесток и лицемерен оказался режим, обрекающий законопослушных граждан, не тунеядцев, не наркоманов, не пьяниц, на медленную голодую смерть. И чем быстрее мы очнемся и увидим действительность в реальных красках, тем быстрее случится выздоровление, если, конечно, оно еще возможно.

Антонина Кябелева