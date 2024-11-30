Синоптики рассказали о погоде в Карелии в первый день зимы

В Петрозаводске 1 декабря облачно. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами. Температура воздуха ночью -1,+1, днем +2,+4, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В Карелии облачно. Ночью в большинстве районов умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге дождя, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами. Температура воздуха ночью -3, +2, на севере -5, -10, днем 0, +5, на севере до -5.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +1;

В Кондопоге ночью +3, днем +4;

В Медвежьегорске ночью и днем +2;

В Олонце, Сортавале ночью +4, днем +5;

В Пудоже, Суоярви ночью +2, днем +3;

В Сегеже ночью +1, днем +2. // фото prostooleh/ freepik.com/