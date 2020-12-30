Синоптики рассказали о погоде в Карелии в новогоднюю ночь

В первые январские дни 2021 года в Европейской части страны будет переменчивая погода со скачками давления. Причина такой переменчивости заключается в противостоянии циклона и антициклона, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, циклоническая деятельность будет однородна на западе Европейской России. Для Карелии это будет означать, что в новогоднюю ночь и первые дни января в республике установится температура выше нуля.

«Запад центрального черноземья, Брянская, Тверская, Новгородская, Калининградская, Мурманская, Карелия везде температура в Новогоднюю ночь будет выше нулевой отметки и существенно ситуация не изменится в последующие три дня»,

- прогнозирует Вильфанд.

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге температура около нулевой отметки будет до понедельника включительно. А теплый Новый год с температурой днем до +15 будет в Крыму и на Черноморском побережье.

Ранее Роман Вильфанд дал прогноз на первый месяц 2021 года. Жителям Карелии прогнозируют аномальной теплый январь. (фото vk.com)