Синоптики рассказали о погоде на День всех влюбленных

В Петрозаводске сегодня облачно, небольшой мокрый снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0,+2.

В Карелии облачно, небольшие, местами умеренные осадки, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный западный, на севере западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3, по северным районам к вечеру понижение до -5, -10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем 0;

В Кондопоге днем +2;

В Медвежьегорске днем +1;

В Олонце днем +1;

В Пудоже днем +1;

В Сегеже днем +2;

В Сортавале и Суоярви днем+2. (фото pixabay.com, JillWellington)