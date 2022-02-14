14 февраля 2022, 07:00
Синоптики рассказали о погоде на День всех влюбленных
Днем в Карелии будет плюс, но к вечеру по северным территориям начнется понижение
В Петрозаводске сегодня облачно, небольшой мокрый снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0,+2.
В Карелии облачно, небольшие, местами умеренные осадки, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный западный, на севере западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3, по северным районам к вечеру понижение до -5, -10.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем 0;
В Кондопоге днем +2;
В Медвежьегорске днем +1;
В Олонце днем +1;
В Пудоже днем +1;
В Сегеже днем +2;
В Сортавале и Суоярви днем+2. (фото pixabay.com, JillWellington)