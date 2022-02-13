Перепады температуры прогнозируют в начале недели в Карелии

Синоптики рассказали о погоде в День всех влюбленных в Петрозаводске и Карелии.

В первый день рабочей недели в карельской столице будет облачно. Ночью ожидается умеренный снег, переходящий в мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, рассказали в региональном Гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем 0,+2. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

14 февраля в Карелии также облачно. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный западный, днем на севере западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, на севере -6, -11, днем -2, +3, по северным районам к вечеру понижение до -5, -10.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -18, днем 0;

В Кондопоге ночью -1, днем +2;

В Медвежьегорске ночью -4, днем +1;

В Олонце ночью -1, днем +1;

В Пудоже ночью -1, днем +1;

В Сегеже ночью -10, днем +2;

В Сортавале и Суоярви ночью 0, днем+2. (фото pixabay.com, Natalia_Kollegova)