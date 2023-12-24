24 декабря 2023, 17:15
Сильный снегопад и гололедица ожидаются в Карелии в понедельник
О погоде на 25 декабря рассказали в карельском Гидрометцентре
Облачно и очень снежно будет в регионе 25 декабря. Ночью снег пройдет сильный, днем – небольшой, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
На дорогах гололедица, ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит -2, -7 градусов.
В Петрозаводске тоже сильный снег ночью и небольшой днем. Гололедица на дорогах, ветер юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха -2, -4 градуса в течение суток. // фото: xusenru/ pixabay.com