Сильный снегопад и гололедица ожидаются в Карелии в понедельник

Облачно и очень снежно будет в регионе 25 декабря. Ночью снег пройдет сильный, днем – небольшой, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

На дорогах гололедица, ветер восточный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит -2, -7 градусов.

В Петрозаводске тоже сильный снег ночью и небольшой днем. Гололедица на дорогах, ветер юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха -2, -4 градуса в течение суток. // фото: xusenru/ pixabay.com