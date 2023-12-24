24 декабря 2023, 14:12
Непогода надвигается на Карелию
Жителей республики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении
Вечером в воскресенье Карелию накроет непогода. О неблагоприятном явлении предупредили специалисты Карельского ЦГМС, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Сильный снег начнется 24 декабря примерно в 18:00 и будет идти всю ночь 25 декабря.
Такая погода ожидается преимущественно в южных и западных районах республики. Под действие неблагоприятного явления может попасть и Петрозаводск. // фото: unsplash.com