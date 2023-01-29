29 января 2023, 17:43
Спорт

Сильнейших гимнастов Карелии определили в Петрозаводске

Подвели итоги чемпионата и первенства республики

Соревнования по спортивной гимнастике завершились 28 января в Петрозаводске. В них приняли участие больше 60 спортсменов, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Они оспаривали победу в чемпионате и первенстве Карелии в Региональном центре спортивной гимнастики имени заслуженного тренера РФ Сергея Загорских.

По итогам состязаний первыми в различных видах программы и группах стали Мария Поглазова, Арсений Богданов, Игнат Горобец,  Семен Марков, Софья Алексеева, Анна Трумгеллер, Антон Фигурин и Ева Вакулина. // фото: KARELIAN GYMNASTICS TEAM

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
спортивная гимнастика