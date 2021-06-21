Сидевший с Ефремовым мужчина рассказал о жизни актера в колонии

Бывший заключенный, отбывавший срок в колонии в Белгородской области вместе с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым, рассказал о жизни актера в неволе. Интервью с мужчиной опубликовал StarHit.

Собеседник издания отметил, что в колонии у артиста ухудшилось состояние здоровья. «Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов», - отметил бывший заключенный.

На вопрос об отличительных чертах Ефремова среди остальных заключенных собеседник ответил, что артисту хочется создать в условиях тюрьмы что-то наподобие театра. «Но, сами понимаете, большинству зэков это не очень интересно. Они все простые люди, немного другого склада ума. Как-то приезжали к нам Сергей Гармаш и Никита Высоцкий: помню, мы в тот день остались без обеда, так как четыре часа просидели в столовой, которую переделали под клуб. Да, Мише огромное счастье, что он пообщался с товарищами. Но это длилось буквально час», - рассказал он.

Мужчина также отметил, что Ефремов не хотел сближаться с кем-либо, однако был со всеми приветлив.

Напомним, Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, совершенное им в центре Москвы. Фото obozrevatel.com