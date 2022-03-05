Школьники и педагоги рисковали, питаясь в обшарпанных столовых

В ходе проверки образовательных учреждений Питкяранты в двух школах были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщили в прокуратуре.

В частности, на стенах и потолках в пищеблоке отслоилась краска и штукатурка. Стеллажи для хранения посуды и продуктов также находились в печальном состоянии, которое не позволило проводить влажную уборку и дезинфекцию. Для приготовления пищи использовалось частично неисправное оборудование. Мебель в обеденном зале также имела дефекты и повреждения.

В прокуратуре пришли к выводу, что все это создает угрозу жизни и здоровья учащихся и педагогов, поскольку может способствовать возникновению и распространению массовых инфекционных заболеваний и отравлений.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал администрацию Питкярантского района и образовательные организации провести ремонт до 1 сентября. (фото regnum.ru)