В Карелии готовятся к паводкам и пожарам

Для проведения предупредительных и спасательных работ во время предстоящих паводкового и пожароопасного сезонов на территории Карелии подготовлены необходимые силы и средства. Из федерального и местных бюджетов на эти цели выделено 358 млн рублей. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в СЗФО.

Для проведения предупредительных и спасательных работ в период паводка утверждена группировка сил и средств в составе 6216 человек, 1693 единиц техники, 208 плавательных средств, семи специальных поездов, одного вертолета и двух групп разминирования. Для тушения лесных пожаров подготовлены 3178 человек и 2065 единиц оборудования и техники. Кроме того, власти планируют в ближайшее время закупить семь спецсредств − вездеходов, тягачей и грузового автомобиля.

Такая возможность появилась у региона благодаря увеличенному до 174 млн рублей финансированию из федерального центра. Из бюджета республики на мероприятия по борьбе со стихией также выделено на 30 млн больше, чем в прошлом году. Всего на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров в предстоящих сезонах предусмотрено 358 млн рублей. Фото: pixabay.com/ru.