В Кольском Заполярье произошло землетрясение

В Мурманской области сегодня в 3:13 ночи были зафиксированы толчки магнитудой 4,4. Землетрясение произошло в 250 километрах к югу от областного центра. Такие данные на своем сайте приводит геологическая служба США и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 4,4 балла зарегистрировано в субботу, 5 марта, на территории Кольского Заполярья. Эпицентр толчков находился в 21 км восточнее Кировска на глубине 10 км.

По сообщениям местных СМИ, в близлежащих населенных пунктах местные жители ощущали слабые толчки и вибрацию. Разрушений не зафиксировано. Фото: volcanodiscovery.com