Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска в последний день года изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С 16 часов 31 декабря до 8 часов 1 января будет запрещен проезд по проспекту Карла Маркса на участке между улицами Пушкинской и Куйбышева. Там будет организована пешеходная зона.

Продолжает действовать запрет на въезд на площадь Кирова с улицы Правды и проспекта Карла Маркса.

Администрация просит автомобилистов быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками. // Фото: unsplash.com