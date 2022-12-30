30 декабря 2022, 09:34
Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска
В последний день года для автомобилистов полностью закроют проезд по площади Кирова
В центре Петрозаводска в последний день года изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
С 16 часов 31 декабря до 8 часов 1 января будет запрещен проезд по проспекту Карла Маркса на участке между улицами Пушкинской и Куйбышева. Там будет организована пешеходная зона.
Продолжает действовать запрет на въезд на площадь Кирова с улицы Правды и проспекта Карла Маркса.
Администрация просит автомобилистов быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками. // Фото: unsplash.com