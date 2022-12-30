30 декабря 2022, 08:44
Общество

Сегодня в Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

В столице Карелии будет проводится очередной рейд «Контроль трезвости»

Сегодня в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

На дорогах города проводятся массовые проверки автомобилистов. Инспекторы ищут пьяных водителей.

Жителей карельской столицы просят сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото Госавтоинспекции

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Метки: 
Петрозаводск
ГИБДД
рейд
контроль трезвости
пьяный водитель
новости петрозаводска