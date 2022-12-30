Сегодня в Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

Сегодня в Петрозаводске проходит рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

На дорогах города проводятся массовые проверки автомобилистов. Инспекторы ищут пьяных водителей.

Жителей карельской столицы просят сообщать о людях, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото Госавтоинспекции