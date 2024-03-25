Схема движения изменится в центре Петрозаводска

В Петрозаводске с 4 апреля изменится схема движения по улице Коммунальной. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Так, на участке от улицы Гоголя до улицы Максима Горького будет введено двустороннее движение. На этом участке также будет запрещена остановка транспорта.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и строго соблюдать ПДД. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter