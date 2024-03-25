25 марта 2024, 13:18
Режим повышенной готовности в Костомукше отменили
В карельском городе разрешили проведение массовых мероприятий
В Костомукше отменен режим повышенной готовности, введенный после теракта в Москве. Об этом сообщает паблик администрации города.
Распоряжение об отмене режима повышенной готовности сегодня подписал глава городского округа Сергей Новгородов.
В Костомукше с 25 марта разрешено проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann