Режим повышенной готовности в Костомукше отменили

В Костомукше отменен режим повышенной готовности, введенный после теракта в Москве. Об этом сообщает паблик администрации города.

Распоряжение об отмене режима повышенной готовности сегодня подписал глава городского округа Сергей Новгородов.

В Костомукше с 25 марта разрешено проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann