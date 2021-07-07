Съезд партии «Новые люди» определился с кандидатами на выборах
Партия “Новые люди” выдвинула федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Возглавили партийный список два человека - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также выставлены кандидаты по 37 территориальным группам - всего 239 кандидатов. Кроме того, партия “Новые люди” выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.
Кандидатом в Госдуму РФ от партии «Новые люди» по Республике Карелия станет сторонник партии, предприниматель Владимир Кванин.
С тем, что назрела необходимость перемен, согласны и в федеральном руководстве партии.
Наши чиновники в последнее время напоминают космонавтов, которые следят за жизнью на Земле через иллюминаторы своих дорогостоящих автомобиле. Редкий счастливчик раз в год может дозвониться на «прямую линию» с главой государства, а все остальные 364 дня в году люди остаются один на один со своими проблемами,
- считает Сардана Авксентьева.
Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.
Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. Опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По его словам, у партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.