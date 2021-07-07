Съезд партии «Новые люди» определился с кандидатами на выборах

Партия “Новые люди” выдвинула федеральный список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Возглавили партийный список два человека - лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также выставлены кандидаты по 37 территориальным группам - всего 239 кандидатов. Кроме того, партия “Новые люди” выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Кандидатом в Госдуму РФ от партии «Новые люди» по Республике Карелия станет сторонник партии, предприниматель Владимир Кванин.

С тем, что назрела необходимость перемен, согласны и в федеральном руководстве партии.

Наши чиновники в последнее время напоминают космонавтов, которые следят за жизнью на Земле через иллюминаторы своих дорогостоящих автомобиле. Редкий счастливчик раз в год может дозвониться на «прямую линию» с главой государства, а все остальные 364 дня в году люди остаются один на один со своими проблемами,

- считает Сардана Авксентьева.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.