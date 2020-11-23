Сервисы АО «ТНС энерго Карелия» ориентируются на оперативность

Ритм жизни современного человека становится все более напряженным. На первое место выходит экономия времени – самого, пожалуй, ценного ресурса. Все наши действия мы оцениваем с точки зрения этих затрат.

Поэтому АО «ТНС энерго Карелия», развивая сервисы для взаимодействия с клиентами, ориентируется прежде всего на оперативность.

Регулярная передача показаний счетчика необходима, чтобы гарантирующий поставщик смог корректно произвести расчеты объема потребленной электрической энергии по лицевому счету. Не стоит забывать, что объем ресурса, приходящегося на общедомовые нужды в многоквартирном доме, напрямую зависит от того, насколько точно зафиксированы показания по всем индивидуальным жилым помещениям.

Данные общедомовых приборов учета электроэнергии регистрируются 23-25 числа каждого месяца. Поэтому специалисты ресурсоснабжающей организации рекомендуют частным клиентам снимать показания и квартирных счетчиков в указанные сроки – так обеспечивается синхронность и оптимальная корректность расчетов.

Энергосбытовая компания приглашает граждан-потребителей познакомиться с линейкой онлайн-сервисов для передачи показаний.

Без регистрации, круглосуточно и бесплатно можно передать показания на стартовой странице сайта компании karelia.tns-e.ru. Для этого просто введите номер лицевого счета в специальное поле, сверьте данные и укажите показания.

Несложная процедура регистрации потребуется для доступа к системе «Личный кабинет». Сервис дает возможность не только отправлять данные счетчика. В кабинете можно сверять информацию по лицевым счетам, контролировать платежи, распечатывать из архива платежные документы за предыдущие расчетные периоды и многое другое. И что важно особенно сейчас – вы можете проводить все эти операции не только по своему лицевому счету, но и по лицевым счетам своих близких. Контроль, оперативность и забота одновременно!

Тем, кто не расстается со смартфоном, подойдет мобильное приложение – личный кабинет потребителя в вашем смартфоне. Даже логин и пароль от личного кабинета при установке приложения подойдут. Приложение функционирует и с операционной системой Android, и с iOS. А передача показаний в мобильном приложении вообще занимает пару минут: быстро, удобно, не отвлекая от дел.

Широкая линейка онлайн-сервисов компании упрощает абонентам взаимодействие с поставщиком ресурса и обеспечивает максимум комфорта при минимуме затраченного времени

— комментирует начальник департамента по работе с потребителями АО «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

В компании обращают внимание: сейчас владельцам смартфонов стало доступно новое клиентское приложение «Календарь». Разработка пригодится тем, кто в повседневной занятости опасается пропустить период передачи показаний или рекомендованный срок внесения платы по счетам. Теперь все важные даты проконтролирует помощник от АО «ТНС энерго Карелия».

АО «ТНС энерго Карелия»: совершенствуемся для вашего удобства!