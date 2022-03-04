Сервис аренды жилья Airbnb приостановил деятельность в России

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановил работу в России. Об этом сообщил в Twitter генеральный директор компании Брайан Чески.

«Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии»,

- написал Чески.

Многие западные компании к настоящему времени уже приостановили свою деятельность в нашей стране из-за сложной общественно-политической обстановки. Фото pixabay.com/InstagramFOTOGRAFIN