Инфекционист дал прогноз, что пандемия не завершится в ближайшие годы

В ближайшие годы вряд ли стоит ждать объявления о завершении пандемии коронавируса. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков. Специалист сравнил нынешнюю пандемию с другими, пишет РИА Новости.

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», - рассказал медик.

По его словам, пандемия туберкулеза, с которой человечество борется уже долгое время, до сих пор никуда не делась. То же самое и с пандемией Covid-19 - уровень заболеваемость будет расти и падать, однако вирус не исчезнет, объяснил специалист.

Пандемия Covid-19 была официально объявлена 11 марта 2020 года. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt