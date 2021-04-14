Серьезный пожар в Карелии сняли на видео

Вчера вечером в 21 час 27 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска поступило сообщение о том, что на улице Первомайская горит деревянная хозяйственная постройка. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия, но уже к этому времени огонь чувствовал себя полноправным хозяином в деревянном строении, площадь пожара составляла порядка 70 квадратных метров, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Для бесперебойной подачи воды одна пожарная автоцистерна была установлена на реку Выг, расположенную в 100 метрах от места огненного происшествия. Это позволило пожарным за короткое время остановить распространение огня. Затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате инцидента хозяйственная постройка была значительно повреждена огнем. Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки.

Очевидец ЧП Константин Гороховик снял пожар на видео.

Всего же за истекшие сутки на территории республики было зарегистрировано семь пожаров, в четырех случаях горели сухая трава и мусор. Самый большой пал произошел в 16 часов 20 минут в поселке Бор Пуданцев, что в Медвежьегорском районе. Площадь, пройденная огнем, составила 200 квадратных метров.