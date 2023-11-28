Семьям мобилизованных расскажут, чем им могут помочь

Очередная горячая линия для семей мобилизованных пройдет в Карелии. Она состоится сегодня, 28 ноября, сообщили в пресс-службе отделения СФР.

Темой станут вопросы социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

Тем, кто хочет получить консультацию по этим вопросам, надо позвонить по телефону (8-8142)-79-59-14. Звонки будут принимать с 11:00 до 13:00 во вторник, 28 ноября. // фото: pexels.com