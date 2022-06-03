03 июня 2022, 12:44
Семьей года в Карелии стали многодетные петрозаводчане
На всероссийском этапе конкурса «Семья года» республику представят Михаил и Ольга Золотовы с детьми
В региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» победили жители Петрозаводска. Семья Ольги и Михаила Золотовых будет представлять Карелию в финале состязания, сообщили в пресс-службе мэрии.
Заявки на участие в конкурсе в этом году подали 17 семей. За почетное звание боролись победители муниципальных этапов. Карельскую столицу представили лидеры в номинации «Многодетная семья».
Михаил и Ольга Золотовы стали «Семьей года» на уровне республики. Теперь они будут бороться за победу на всероссийском этапе.
Супруги воспитывают пятерых детей, подходя к делу профессионально, так как мама - педагог детского сада № 49 Петрозаводска. // Фото: администрация Петрозаводска