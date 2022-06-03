03 июня 2022, 12:42
Рашев, Шлейкин и Балашов станут почетным петрозаводчанами
Знаки отличия вручат в День города, 25 июня
3 июня депутаты Петросовета приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Петрозаводска».
Высокое звание присвоено энтузиасту физкультурного движения, хранителю трассы «Фонтаны» Вячеславу Рашеву, заслуженному журналисту России Юрию Шлейкину и директору мединститута ПетрГУ, врачу-рентгенологу Александру Балашову. Рашеву звание присвоно посмертно.
Церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска» пройдет в День города, 25июня. (фото ИА «Республика», Сергей Юдин)