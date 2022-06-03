03 июня 2022, 12:42
Общество

Рашев, Шлейкин и Балашов станут почетным петрозаводчанами

Знаки отличия вручат в День города, 25 июня

3 июня депутаты Петросовета приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Петрозаводска».

Высокое звание присвоено энтузиасту физкультурного движения, хранителю трассы «Фонтаны» Вячеславу Рашеву, заслуженному журналисту России Юрию Шлейкину и директору мединститута ПетрГУ, врачу-рентгенологу Александру Балашову. Рашеву звание присвоно посмертно.

Церемония вручения знаков отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска» пройдет в День города, 25июня. (фото ИА «Республика», Сергей Юдин)

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новости петрозаводска
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Юрий Шлейкин
Александр Балашов