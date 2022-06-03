Пенсионеры Карелии участвуют в чемпионате по компьютерному многоборью

В региональном этапе чемпионата по компьютерному многоборью, проходящему в эти минуты, принимают участие 30 пенсионеров Карелии. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда РК.

В онлайн-формате участники выполняют конкурсные задания по финансовой грамотности в цифровой среде, по работе в поисковой системе Яндекс, в том числе, и на смартфоне. На выполнение отводится три часа. Возраст соревнующихся по условиям чемпионата составляет у женщин от 55 лет, у мужчин - от 60 лет.

В пресс-службе ПФР отметили, что команда победителей регионального турнира в составе четырех человек будет представлять региона на всероссийском чемпионате, который пройдет 30 июня также в онлайн-формате. Фото: stock.adobe.