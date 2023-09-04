Семерых нетрезвых водителей выявили в Петрозаводске в выходные

В минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГИБДД остранили от управления девять человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Госавтоинспекции, семеро водителей управляли транспортом с признаками опьянения. Еще двое сели за руль, не имея водительских прав. Транспортные средства нарушителей были отправлены на специализированную стоянку.

В ГИБДД напомнили, что пьяный водитель рискует остаться без прав на полтора-два года и получить штраф в 30 тысяч рублей. За езду без прав полагется штраф в размере 5-15 тысяч рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска