Опекунша била и выгоняла двух девочек без курток на холод в Карелии

Две девочки стали жертвами жестокого обращения в семье в Надвоицах. В отношении их опекунши возбудили уголовное дело об истязании детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Следователи считают, что 40-летняя женщина причиняла вред физическому и психическому здоровью двух девочек, применяла пренебрежительные, жестокие, грубые способы воспитания.

Когда женщина напивалась, то била девочек, а зимой выгоняла их без верхней одежды в подъезд. После очередного истязания одна из девочек рассказала обо всем сотрудникам школы, те уже сообщили в полицию и медицинское учреждение. Разбираться с жестокой женщиной предстоит суду. // фото freepik.com/ yanalya