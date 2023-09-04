04 сентября 2023, 12:11
Опекунша била и выгоняла двух девочек без курток на холод в Карелии
О жестоком обращении с детьми стало известно сотрудникам школы, в отношении женщины завели уголовное дело
Две девочки стали жертвами жестокого обращения в семье в Надвоицах. В отношении их опекунши возбудили уголовное дело об истязании детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Следователи считают, что 40-летняя женщина причиняла вред физическому и психическому здоровью двух девочек, применяла пренебрежительные, жестокие, грубые способы воспитания.
Когда женщина напивалась, то била девочек, а зимой выгоняла их без верхней одежды в подъезд. После очередного истязания одна из девочек рассказала обо всем сотрудникам школы, те уже сообщили в полицию и медицинское учреждение. Разбираться с жестокой женщиной предстоит суду. // фото freepik.com/ yanalya