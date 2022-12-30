Семь человек пострадали в жесткой дорожной аварии в Карелии

Днем 29 декабря в Сегежском районе произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился в 14:25 на третьем километре дороги от трассы «Кола» к госгранице. По предварительной информации, водитель Nissan X-Trail при прохождении правого поворота допустил занос автомобиля и совершил столкновение с Kia Rio.

В результате ДТП травмированы 62-летний водитель Nissan и его пассажиры - 25-летний мужчина, 23-летняя женщина и двухлетний ребенок. Также пострадали 32-летний водитель Kia и его пассажиры: 30-летняя женщина и четырехлетний ребенок.

По факту аварии проводится проверка. В Госавтоинспекции попросили водителей с ответственностью подходить к выбору скорости движения. // Фото ГИБДД Карелии